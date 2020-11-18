Королевская семья раскритиковала четвертый сезон «Короны»

Королевская семья раскритиковала четвертый сезон сериала «Корона», вышедшего недавно на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщил IndieWire со ссылкой на источники, близкие к британским монархам.

По словам безымянного источника, принц Уильям считает, что сериал «эксплуатирует» брак его родителей — принца Чарльза и принцессы Дианы — и «представляет его ложным образом». Эпизод, где Чарльз оскорбляет Диану, в королевской семье назвали придуманным.

Королевский биограф Пенни Джунор отметил, что принц Чарльз будет «невероятно расстроен» новым сезоном шоу из‑за сцены, где лорд Маунтбеттен утверждает, что семья разочарована его отношениями с Камиллой Паркер-Боулз.

«Это самое жестокое, несправедливое и ужасное изображение почти всех из них», — сказал Джунор, обвинив шоураннера «Короны» Питера Моргана в исторических неточностях. По словам писателя, Чарльз «обожал Маунтбеттена и был абсолютно опустошен его смертью».

Доверенные лица принца Чарльза заявили, что четвертый сезон «затягивает события, которые произошли в очень трудные времена 25 или 30 лет назад, не задумываясь ни о чьих чувствах».

«Это неправильно или несправедливо, особенно когда так многое из изображаемого не представляет собой правду», — сказал представитель Чарльза, подчеркнув, что сериал описал Чарльза и Камиллу в «очень нелестном свете». «Это троллинг с голливудским бюджетом», — добавил он.