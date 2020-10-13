Принцесса Диана в трейлере четвертого сезона «Короны»

В трейлере можно увидеть Джиллиан Андерсон в образе премьер-министра Маргарет Тэтчер , а также Эмму Коррин в роли принцессы Дианы. Королеву Елизавету II вновь играет Оливия Колман, а принцессу Маргарет — Хелена Бонэм-Картер.

Netflix показал первый трейлер четвертого сезона сериала «Корона». Продолжение выйдет на стриминговом сервисе 15 ноября.

В августе стало известно, что в пятом и шестом сезонах «Короны» принцессу Диану, которой будет уделено больше внимания, сыграет Элизабет Дебики («Вдовы», «Довод», сериал «Страна Лавкрафта»).

Колман и Бонэм-Картер заменят Имельда Стонтон и Лесли Мэнсвилл, а роль принца Филиппа исполнит Джонатан Прайс.

«Корона» выходит с 2016 года и рассказывает о жизни королевской семьи с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Шестой сезон станет для шоу последним.