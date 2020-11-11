В Москве федеральные музеи приостановят работу выставок до 15 января 2021 года

В Москве федеральные музеи приостановят работу выставок с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021-го. Соответствующий указ распространило Министерство культуры.

Документ запрещает проведение выставок, групповых экскурсий, а также зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий. Кроме того, он предписывает сократить продажи билетов: максимальная заполняемость залов должна быть не более 25%.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Москве будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно будет превышать 25% от общей вместимости. Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями будет приостановлено, а школьники продолжат учиться в дистанционном формате.