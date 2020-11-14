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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:20

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Об этом сообщается на сайте издания.

Лидером рейтинга стал Майкл Джексон. За прошедший год обладатели прав на музыкальное наследие «короля поп-музыки» заработали около 48 млн долларов. Вторым в списке оказался детский писатель и мультипликатор Тед Гайсел, известный как Доктор Сьюз — он придумал Гринча, слона Хортона и лесного духа Лоракса и заработал за 2020 год 38 млн долларов.

Замкнул тройку еще один художник — Чарльз Монро Шульц, автор комиксов про Снупи и Чарли Брауна. Финансовый успех Шульца в 2020 году связан с сериалом «Снупи в космосе», который транслироваля на стриминговом сервисе Apple TV+ и принес наследникам автора 32,5 млн долларов.

Также в топ самых высокооплачиваемых знаменитостей, зарабатывающих и после смерти, попал гольфист Арнольд Палмер (благодаря контрактам с Arizona Beverages и MasterCard), Элвис Пресли, погибший в начале года Коби Брайант, рэпер Juice Wrld, Боб Марли, Джон Леннон, Принс, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон и Мерилин Монро.

Ранее Forbes представлял рейтинги самых высокооплачиваемых актеров современности и самых богатых TikTok-блогеров.

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