Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Об этом сообщается на сайте издания.

Лидером рейтинга стал Майкл Джексон. За прошедший год обладатели прав на музыкальное наследие «короля поп-музыки» заработали около 48 млн долларов. Вторым в списке оказался детский писатель и мультипликатор Тед Гайсел, известный как Доктор Сьюз — он придумал Гринча, слона Хортона и лесного духа Лоракса и заработал за 2020 год 38 млн долларов.

Замкнул тройку еще один художник — Чарльз Монро Шульц, автор комиксов про Снупи и Чарли Брауна. Финансовый успех Шульца в 2020 году связан с сериалом «Снупи в космосе», который транслироваля на стриминговом сервисе Apple TV+ и принес наследникам автора 32,5 млн долларов.

Также в топ самых высокооплачиваемых знаменитостей, зарабатывающих и после смерти, попал гольфист Арнольд Палмер (благодаря контрактам с Arizona Beverages и MasterCard), Элвис Пресли, погибший в начале года Коби Брайант, рэпер Juice Wrld, Боб Марли, Джон Леннон, Принс, Фредди Меркьюри, Джордж Харрисон и Мерилин Монро.

Ранее Forbes представлял рейтинги самых высокооплачиваемых актеров современности и самых богатых TikTok-блогеров.