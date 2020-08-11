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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:41

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. В него попали 10 человек, которые в сумме заработали свыше 545 млн долларов.

Лидером рейтинга второй год подряд стал Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала. С 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года актер заработал, по подсчетам Forbes, около 87,5 млн долларов, это на 1,9 млн меньше, чем годом ранее.

Пятеро актеров, которые входили в топ-10 в 2019 году, в этом году покинули список: Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Брэдли Купер, Крис Эванс и Полл Радд.

Зато рейтинг пополнился новыми именами: Райан Рейнолдс заработал 71,5 млн долларов и занял второе место в перечне, Марк Уолберг (58 млн) — третье, Бен Аффлек (55 млн) — четвертое, Вин Дизель (54 млн) — пятое, Лин-Мануэль Миранда (45,5 млн) — седьмое.

Кроме того, в десятке остались Акшай Кумар, он занял шестое место рейтинга с доходом в 48,5 млн долларов, Уилл Смит (44,5 млн), Адам Сэндлер (41 млн) и Джеки Чан (40 млн) — все они, кроме Уилла Смита, годом ранее заработали больше.

При этом общая сумма доходов участников рейтинга выросла: она составила 545,5 млн против 531,3 млн годом ранее. Причем более четверти этих денег составили выплаты от Netflix.

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