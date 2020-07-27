Тимати ушел из Black Star

Рэпер, продюсер и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, ушел из группы компаний Black Star, основателем и владельцем которой он являлся. Об этом он официально заявил у себя в инстаграме.

Тимати отметил, что это «не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет». Он подчеркнул, что дает в соцсетях исчерпывающий ответ, чтобы «СМИ и каналы не коверкали информацию, основанную на домыслах и комментах третьих лиц».

Юнусов рассказал, что ему не нравится, что Black Star превратилась в «группу компаний» со «статистикой и прочей бюрократией». Правда, без этого невозможен любой крупный бизнес, признал Тимати, отметив, что «ему ближе концепция Илона Маска».