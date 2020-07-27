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Тимати ушел из Black Star

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:29

Рэпер, продюсер и предприниматель Тимур Юнусов, известный как Тимати, ушел из группы компаний Black Star, основателем и владельцем которой он являлся. Об этом он официально заявил у себя в инстаграме.

Тимати отметил, что это «не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет». Он подчеркнул, что дает в соцсетях исчерпывающий ответ, чтобы «СМИ и каналы не коверкали информацию, основанную на домыслах и комментах третьих лиц».

Юнусов рассказал, что ему не нравится, что Black Star превратилась в «группу компаний» со «статистикой и прочей бюрократией». Правда, без этого невозможен любой крупный бизнес, признал Тимати, отметив, что «ему ближе концепция Илона Маска».

«Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности. <…> У меня большие самостоятельные планы. А на многие ваши вопросы ответит мой новый альбом в конце сентября», — написал Тимати.

Артист уточнил, что сохраняет учредительские доли и права в проектах Black Star Burger, Black Star Karting и Black Star Car Wash, а компании 13 by Black Star, 13 Beauty by Black Star и Black Star Fitness переходят в ведомость Тимати.

«Жизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше по жизни, и как минимум знаю, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта», — указал Юнусов.

В начале июля Слава Marlow и Моргенштерн предложили Тимати записать фит «без правок». Юнусов согласился, но предложил свои условия: он снимет и Marlow, и Моргенштерна в клипе на этот новый трек, но «так, как он захочет», и без изменений в оригинальном сценарии. «Плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу», — добавил Тимати.

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