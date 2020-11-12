В Москве разрешат устраивать новогодние корпоративы в ресторанах

В московских ресторанах разрешат устраивать новогодние корпоративы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы аппарата мэра и правительства города Алексея Немерюка.

На праздничные мероприятия можно будет пригласить не более 50 человек, а проводить их позволят только в разрешенное властями время.

«Если у вас корпоратив проходит в вечернее время, закончится в 23.00, то нет никаких проблем — пожалуйста, вы можете его провести», — сказал Немерюк.

С 13 ноября 2020 года столичным ресторанам, кафе и клубам запретят работать в ночное время. После 23.00 заведения смогут только продавать блюда навынос. Такой режим работы продлится, по меньшей мере, до 15 января, исключений не сделают даже для новогодней ночи.