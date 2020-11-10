Все московские рестораны не будут работать в новогоднюю ночь. Об этом пишет РИА «Новости».

«Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все. Мы заранее предупредили всех бизнесменов об этом, для того чтобы они могли планировать свой график на новогоднюю ночь, но а в целом отметить Новый год можно будет и 31 декабря, и 1 января, и в другие дни во всех ресторанах Москвы, но за исключением ночного времени», — сказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом московские власти заявили, что «о полном локдауне в столице речи пока не идет».

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Москве будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно будет превышать 25% от общей вместимости.

Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями будет приостановлено, а школьники продолжат учиться в дистанционном формате.

За последние сутки в столице выявили 5902 случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 за 24 часа выросло на 68 человек. В России в целом за сутки зарегистрировали 20 977 заражений, умерли 368 граждан.