Тайка Вайтити снял новую рождественскую рекламу Coca-Cola

В ролике отец пытается доставить письмо, написанное дочерью, Санта-Клаусу — для этого мужчине приходится покинуть свое рабочее место, отправиться на моторной лодке в путешествие через океан и преодолеть множество препятствий.

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити, известный как автор «Кролика Джоджо» и cериала «Чем мы заняты в тени», снял новую рождественскую рекламу Coca-Cola .

В видео появляется традиционный рождественский фургон бренда — на нем герой прибывает обратно домой. «В это Рождество подари то, что можешь дать только ты», — говорит слоган праздничной рекламы, которую в декабре будут показывать в 92 странах мира.

В конце октября стало известно, что Вайтити спродюсирует фильм «Frybread Face and Me», который будет посвящен дружбе двух индейских подростков из племени навахо.

Сейчас режиссер работает над фильмом «Тор: Любовь и гром» и новым проектом по вселенной «Звездных войн», а также мультсериалами «Чарли и шоколадная фабрика» для Netflix. Кроме того, в декабре в прокат выйдет фильм «Главный герой», в котором Вайтити исполнил одну из ролей.