Райан Рейнолдс в трейлере фильма «Главный герой»

На ютьюб-канале «20th Century Studios» вышел трейлер фильма «Главный герой» («Free Guy»). Главную роль в нем исполнил Райан Рейнольдс («Дэдпул»).
По сюжету персонаж онлайн-игры Free City однажды перестает подчиняться правилам и начинает помогать окружающим. Кроме того, он знакомится с аватаром девушки-игрока и пытается спасти игру от отключения серверов. В то же время разработчики хотят избавиться от вышедшего из подчинения механизма.
Вместе с Рейнолдсом в фильме снялись Джоди Комер (сериал «Убивая Еву»), Джо Кири (сериал «Очень странные дела»), а также Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»). Режиссером выступит Шон Леви (трилогия «Ночь в музее», сериал «Очень странные дела»). Картину планируют выпустить в российский прокат 10 декабря.