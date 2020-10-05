Райан Рейнолдс в трейлере фильма «Главный герой»

На ютьюб-канале «20th Century Studios» вышел трейлер фильма «Главный герой» («Free Guy»). Главную роль в нем исполнил Райан Рейнольдс («Дэдпул»).

По сюжету персонаж онлайн-игры Free City однажды перестает подчиняться правилам и начинает помогать окружающим. Кроме того, он знакомится с аватаром девушки-игрока и пытается спасти игру от отключения серверов. В то же время разработчики хотят избавиться от вышедшего из подчинения механизма.