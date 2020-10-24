Тайка Вайтити спродюсирует фильм об индейских подростках

Режиссер и сценарист Тайка Вайтити, получивший «Оскар» за фильм «Кролик Джоджо», спродюсирует фильм «Frybread Face and Me», сообщил Variety.

Картина расскажет историю о дружбе двух подростков-кузенов из индейского племени навахо, встретившихся на ранчо их бабушки в Аризоне. Сценаристом и режиссером выступит начинающий индейский кинематографист Билли Лютер — его наполовину автобиографический проект в этом году стал участником лаборатории института «Санденс».

По данным издания, Вайтити немедленно подписал контракт с Лютером после того, как прочитал сценарий фильма. Позднее к проекту также присоединился продюсер Чад Буррис. Билли Лютер до «Frybread Face and Me» занимался преимущественно документальными работами.

Сейчас Тайка Вайтити работает над фильмом «Тор: Любовь и гром» и новым проектом по вселенной «Звездных войн», а также мультсериалами «Чарли и шоколадная фабрика» для Netflix. Кроме того, в декабре в прокат выйдет фильм «Главный герой», в котором Вайтити исполнил одну из ролей.