перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Тайка Вайтити спродюсирует фильм об индейских подростках 4:43
Майли Сайрус выпустит альбом, который был уничтожен два года назад 4:01
Оззи Осборн рассказал, что его приглашали присоединиться к группе Van Halen 3:17
Coca-Cola прекратит выпускать половину своих напитков 2:26
disneyplus/Twitter Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень
Disney снимет новую версию «Золушки». Главным героем станет темнокожий парень 1:43
Уличный художник Шепард Фейри нарисовал обложку журнала Time 0:03
В  Москве мужчину осудили на 13 лет за педофилию. Потерпевшие признались, что оговорили его Вчера в 23:04
Искусственный интеллект научился рисовать, как Бэнкси. И создал более 250 работ Вчера в 22:42
В Москве за нарушение мер по COVID закрыли Adrenaline Stadium. Концерты «Дайте танк (!)» перенесли Вчера в 21:29
paperpaper_ru/Instagram «А кто такой культуролог?»: петербургские студенты запустили акцию в поддержку гуманитарных вузов
«А кто такой культуролог?»: петербургские студенты запустили акцию в поддержку гуманитарных вузов Вчера в 21:08
Запрет на аборты в Польше, новый альбом Gorillaz и другие новости дня Вчера в 20:58 Дайджест
Рукописи речей Гитлера ушли с молотка в Германии за 190 тысяч евро Вчера в 20:54
В Петербурге появилась статуя летучей мыши. Горожане требуют убрать ее, она напоминает им о COVID-19 Вчера в 20:23
В Москве открылась первая «Пятерочка» без персонала Вчера в 19:57
В Новосибирске экс-полицейскому предъявили обвинение в убийстве трансгендерной девушки Вчера в 18:53
GoB Channel/YouTube Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии
Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от эвтаназии Вчера в 18:13
Ливанская художница создала статую из обломков, оставшихся после взрыва в Бейруте Вчера в 18:13
Появился трейлер нового фильма Софи Лорен «Вся жизнь впереди» Вчера в 17:35
«Teardrops»: Bring Me the Horizon выпустили новый сингл и клип на него Вчера в 17:23
В Москве в качестве эксперимента снизят плату за проезд на двух ветках метро Вчера в 17:17
Отключить рекламу

Тайка Вайтити спродюсирует фильм об индейских подростках

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:43

Режиссер и сценарист Тайка Вайтити, получивший «Оскар» за фильм «Кролик Джоджо», спродюсирует фильм «Frybread Face and Me», сообщил Variety.

Картина расскажет историю о дружбе двух подростков-кузенов из индейского племени навахо, встретившихся на ранчо их бабушки в Аризоне. Сценаристом и режиссером выступит начинающий индейский кинематографист Билли Лютер — его наполовину автобиографический проект в этом году стал участником лаборатории института «Санденс».

По данным издания, Вайтити немедленно подписал контракт с Лютером после того, как прочитал сценарий фильма. Позднее к проекту также присоединился продюсер Чад Буррис. Билли Лютер до «Frybread Face and Me» занимался преимущественно документальными работами.

Сейчас Тайка Вайтити работает над фильмом «Тор: Любовь и гром» и новым проектом по вселенной «Звездных войн», а также мультсериалами «Чарли и шоколадная фабрика» для Netflix. Кроме того, в декабре в прокат выйдет фильм «Главный герой», в котором Вайтити исполнил одну из ролей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
биография
Доктор Лиза
Один день из жизни специалистки по паллиативной помощи Елизаветы Петровны Глинки, сыгранной Чулпан Хаматовой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить