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Умер второй создатель Скуби-Ду Кен Спирс. Ему было 82 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:05

Американский телепродюсер и сценарист Кен Спирс, один из создателей известного анимационного персонажа Скуби-Ду, умер от деменции с тельцами Леви в возрасте 82 лет. Об этом сообщил Variety со ссылкой на сына Спирса Кевина.

«Кена всегда будут помнить за его остроумие, его умение рассказывать истории, его преданность семье и его блестящую рабочую этику. Кен не только произвел неизгладимое впечатление на свою семью, но и затронул жизнь многих людей как соавтор «Скуби-Ду». Кен был образцом для подражания для нас на протяжении всей своей жизни, и он продолжит жить в наших сердцах», — сказал Кевин Спирс.

Чарльз Кеннет Спирс родился в 1938 году и вырос в Лос-Анджелесе, где начал свой карьеру в 1959 году как звуковой редактор Hanna-Barbera Productions. Там он познакомился с художником-мультипликатором Джо Руби, вместе с которым создал несколько телесериалов и анимационных шоу, в том числе — мультсериал про говорящего пса «Скуби-Ду».

Оригинальное шоу рассказывало о приключениях корпорации «Тайна» — команды четырех подростков (Фред, Велма, Дафны, Шэгги) и пси Скуби-Ду, которая раскрывала сверхъестественные загадки по всей стране. «Скуби-Ду» пользовался огромным успехом и получил многочисленные продолжение и спин-оффы.

Весной кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер нового мультфильма «Скуби-Ду». А в июле стало известно, что героиня франшизы Велма — лесбиянка. Оба создатели сериала умерли в 2020 году — Джо Руби скончался в августе.

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