Велма из «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой

«Десять лет назад мы показали это (гомосексуальную ориентацию Велмы. — Прим. ред.) настолько прозрачно, насколько это было возможно. Большинство наших фанатов поняли это. Тем, кто не понял, предлагаю присмотреться. В этом нет никакой новости», — написал Червоне.

Героиня Велма Динкли из мультипликационных сериалов и фильмов «Скуби-Ду» оказалась лесбиянкой. Об этом заявил сценарист и режиссер Тони Червоне.

Несмотря на то, что у Велмы был роман с главным героем Шэгги, по словам сценариста и режиссера, очевидно, что она лесбиянка. Например, на ее ориентацию намекают отношения с девушкой по имени Марси.

Также сексуальные предпочтения Велмы подтвердил сценарист и режиссер Джеймс Ганн, он написал сценарии для фильмов «Скуби-Ду» 2002 года и «Скуби-Ду-2» 2004 года. По его словам, он пытался вставить в фильмы сцены, которые четче обозначили бы ориентацию героини: например, сцену поцелуя Велмы и Дафны. Однако студия Warner Bros. посчитала это лишним, и сцены были удалены.

Недавно Pixar выпустила мультфильм «Out», главным героем которого впервые стал гей. В предыдущих мультфильмах студии — к примеру, в последней части «Истории игрушек» и картине «Вперед» — уже появлялись персонажи-геи, но во второстепенных ролях.