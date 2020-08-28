Умер создатель Скуби-Ду Джо Руби

Аниматор Джо Руби, известный как создатель персонажа Скуби-Ду, умер в Калифорнии. Об этом сообщил Deadline. Ему было 87 лет. По информации издания, художник скончался после многих лет болезни.

Руби начал свою карьеру как мультипликатор студии Walt Disney Productions. Позднее он создал свою продакшн-компанию Ruby-Spears. Среди работ художника — «Dynomutt, Dog Wonder» и «Jabberjaw».

Во время работы на студию Hanna-Barbera Productions в 1969 году Руби вместе со своим коллегой Кеном Спирсом нарисовал первый мультсериал про говорящего пса Скуби-Ду. Он пользовался огромным успехом и получил много численные продолжения и спин-оффы.

Оригинальное шоу рассказывало о приключениях корпорации «Тайна» — команды четырех подростков (Фред, Велма, Дафна, Шэгги) и пса Скуби-Ду, которая раскрывала «сверхъестественные» загадки по всей стране.

Весной кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер нового мультфильма «Скуби-Ду». А в июле стало известно, что героиня франшизы Велма — лесбиянка.