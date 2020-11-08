Песня Майли Сайрус о вечеринке в США снова попала в чарты на фоне победы Джо Байдена

Песня «Party in the U.S.A.» («Вечеринка в США»), вышедшая в 2009 году, снова попала в американские чарты после того, как Джо Байден объявил себя победителем на президентских выборах. Об этом сообщает Variety.
После того, как СМИ сообщили о результатах голосования, на странице в твиттере, пародирующей Байдена, появился пост, призывающий отпраздновать радостную новость песней Сайрус. Аккаунт позже удалили, но пост успел набрать популярность.
Спустя два часа аналитики Chart Data сообщили, что трек попал в топ-200 iTunes и появился в эфире радиостанций по всей стране. Майли Сайрус также отреагировала на результаты выборов, опубликовав видео, на котором Байден якобы включает «Party in the U.S.A.», и кандидат в вице-президенты Камала Харрис танцует под песню.
Джо Байден объявил о победе на выборах 7 ноября. Он набрал 290 голосов выборщиков из требуемых 270. После объявления результатов, сторонники кандидата от Демократической партии начали праздновать его победу на городских улицах.
В октябре Майли Сайрус заявила, что 27 ноября выйдет ее новый альбом «Plastic Hearts». Два года назад он стерся на ее компьютере, и ей пришлось записывать пластинку заново.