Песня Майли Сайрус о вечеринке в США снова попала в чарты на фоне победы Джо Байдена

Песня «Party in the U.S.A.» («Вечеринка в США»), вышедшая в 2009 году, снова попала в американские чарты после того, как Джо Байден объявил себя победителем на президентских выборах. Об этом сообщает Variety.

После того, как СМИ сообщили о результатах голосования, на странице в твиттере, пародирующей Байдена, появился пост, призывающий отпраздновать радостную новость песней Сайрус. Аккаунт позже удалили, но пост успел набрать популярность.

Спустя два часа аналитики Chart Data сообщили, что трек попал в топ-200 iTunes и появился в эфире радиостанций по всей стране. Майли Сайрус также отреагировала на результаты выборов, опубликовав видео, на котором Байден якобы включает «Party in the U.S.A.», и кандидат в вице-президенты Камала Харрис танцует под песню.