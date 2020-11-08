Джо Байден обратился к нации после выборов

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с обращением к нации после того, как объявил себя победителем на выборах. Его речь опубликовал The Washington Post.
Байден заявил, что за него отдали голосов больше, чем за какого‑либо американского лидера. Он отметил, что его поддержали 74 млн избирателей (по последним подсчетам 75 млн).
«Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», — сказал политик.
Он напомнил, что Камала Харрис не только первая женщина, но и первая темнокожая женщина, которую избрали вице-президентом страны. Он также подчеркнул, что она — дочь иммигрантов.
Байден заявил, что будет президентом, который «не разделяет, а объединяет». Он назвал себя лидером, который не видит «синие» и «красные» штаты, и воспринимает «только Соединенные Штаты».
Джо Байден объявил о своей победе 7 ноября. По последним подсчетам, он набрал 290 голосов выборщиков из требуемых 270. Последние 20 голосов, обеспечивших ему президентское кресло, он получил в Пенсильвании.
Позже предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск из‑за подсчета голосов в Аризоне. Представители действующего президента США утверждают, что сотрудники избирательных участков допускали нарушения с машинами для голосования, и пересмотр результатов в этом случае может стать решающим.
Тем временем сторонники Байдена вышли праздновать его победу на улицы. Мы собрали для вас подборку видео из Нью-Йорка, жители которого устроили праздник после оглашения результатов голосования.