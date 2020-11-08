Джо Байден обратился к нации после выборов

Байден заявил, что за него отдали голосов больше, чем за какого‑либо американского лидера. Он отметил, что его поддержали 74 млн избирателей (по последним подсчетам 75 млн).

Кандидат в президенты США Джо Байден выступил с обращением к нации после того, как объявил себя победителем на выборах. Его речь опубликовал The Washington Post .

«Американцы призвали нас задействовать силы, представляющие достоинство и честность, силы науки и надежды ради великих битв нашего времени. Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», — сказал политик.

Он напомнил, что Камала Харрис не только первая женщина, но и первая темнокожая женщина, которую избрали вице-президентом страны. Он также подчеркнул, что она — дочь иммигрантов.

Байден заявил, что будет президентом, который «не разделяет, а объединяет». Он назвал себя лидером, который не видит «синие» и «красные» штаты, и воспринимает «только Соединенные Штаты».

Джо Байден объявил о своей победе 7 ноября. По последним подсчетам, он набрал 290 голосов выборщиков из требуемых 270. Последние 20 голосов, обеспечивших ему президентское кресло, он получил в Пенсильвании.

Позже предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск из‑за подсчета голосов в Аризоне. Представители действующего президента США утверждают, что сотрудники избирательных участков допускали нарушения с машинами для голосования, и пересмотр результатов в этом случае может стать решающим.

Тем временем сторонники Байдена вышли праздновать его победу на улицы. Мы собрали для вас подборку видео из Нью-Йорка, жители которого устроили праздник после оглашения результатов голосования.