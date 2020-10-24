Майли Сайрус выпустит альбом, который был уничтожен два года назад

Американская певица Майли Сайрус анонсировала новый альбом под названием «Plastic Hearts» в своем инстаграме. Пластинка, которая была уничтожена два года назад и перезаписана заново, выйдет 27 ноября.

По словам Сайрус, она благодарна за то, что законченный альбом стерся на ее компьютере и ей пришлось вернуться к работе над песнями. Певица считает, что жизнь проверила ее эго и вынудила пересмотреть все не только в музыке, но и в жизни.

«Природа сделала то, что сейчас я воспринимаю как услугу, и уничтожила то, что я не могла отпустить. Я потеряла свой дом в огне, но нашла себя в пепле. К счастью, у моих коллег все еще была большая часть музыки, которая сгорела в компьютерных файлах», — написала артистка.

Сайрус призналась, что никогда не думала о том, чтобы продолжить записывать новую музыку, не возвращаясь к старым трекам. Каждую песню певица называет частью своей автобиографии. «Если бы это была глава в моей книге, думаю, я бы назвала ее «Начало» — обычно это то, что происходит, когда что‑то заканчивается», — сказала она.

На днях Майли Сайрус рассказала, что работает над альбомом каверов на песни группы Metallica. Ранее, во время локдауна, артистка уже выпустила несколько каверов — в том числе на сингл The Cranberries «Zombie» и балладу Билли Айлиш «My Future».