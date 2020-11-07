Lego запустила новогоднюю акцию. Она поможет нуждающимся детям получить кубики в подарок

Принять участие в акции могут все желающие. Производитель самого популярного в мире конструктора передаст благотворительным фондам по набору за каждую постройку из кубиков Lego, появившуюся в соцсетях или в приложении Lego Life с хештегом акции.

Компания Lego запустила благотворительную новогоднюю акцию #BuildtoGive, в рамках которой может подарить детям в трудных жизненных ситуациях до миллиона наборов кубиков. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе бренда.

Построить можно все, что угодно — от симпатичных безделушек до украшений на елку. Посмотреть примеры работ, созданных для акции, можно по все тому же хештегу (он не изменился с прошлого года) или на сайте проекта.

В этом году подарки отправят в 26 стран присутствия бренда, а также в страны, где расположены крупные офисы или заводы компании. В России наборы получат подопечные фондов «Кораблик», «Доктор Клоун», «Линия жизни», Фонда Хабенского и Санкт-Петербургского онкологического центра.

Летом Lego сообщила, что выпустит набор по мотивам классического рождественского фильма «Один дома». Вместе с ним выпустят набор для сборки печатной машинки и конструктор по мотивам сериала «Сайнфелд». В октябре компания анонсировала еще одну новинку — гитару Fender Stratocaster.