Компания Lego выпустит набор для сборки легендарной гитары Fender Stratocaster, на которой играли Джими Хендрикс, Джордж Харрисон и Эрик Клэптон. Об этом сообщил CoS.
Концепцию для нового конструктора придумали фанаты компании на ежегодном конкурсе идей Lego. Гитарный набор станет первым в новой серии релизов компании, направленных на любителей музыки — причем, преимущественно взрослых.
Автор идеи предложил множество вариантов гитары в разных цветах, но, как пишет издение, Lego, вероятно, остановится на одном дизайне. По данным сайта компании, набор выйдет, скорее всего, в 2021 году.
В мае Lego показала видео с процессом производства знаменитых мини-фигурок. А в сентябре «Афиша Daily» выбрала лучшие наборы, которые можно собирать вдвоем.