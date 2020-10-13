Компания Lego выпустит набор для сборки легендарной гитары Fender Stratocaster, на которой играли Джими Хендрикс, Джордж Харрисон и Эрик Клэптон. Об этом сообщил CoS.

Концепцию для нового конструктора придумали фанаты компании на ежегодном конкурсе идей Lego. Гитарный набор станет первым в новой серии релизов компании, направленных на любителей музыки — причем, преимущественно взрослых.