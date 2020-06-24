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Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»

Илья Голубев
Сегодня в 12:13

Компания Lego подвела итоги онлайн-голосования за избранные фанатские конструкторы. Победили наборы по мотивам классического рождественского семейного фильма «Один дома» и комедийного сериала «Сайнфилд» и обычная печатная машинка, сообщает блог Lego Ideas.

Проект Lego Ideas собирает фанатские наборы Lego и выставляет их на голосование. Каждый набор, набравший более 10 тыс. голосов, отправляется на рассмотрение сотрудников компании — они выбирают работы, достойные воплощения в конструкторе. Концепты фанатов после этого немного доработают и выпустят — автор идеи получит 1% с продаж.

«Один дома», «Сайнфилд» и печатная машинка были выбраны из 12 наборов, собравших нужное число голосов с сентября 2019 по январь 2020. Среди вариантов также были, например, конструктор по мотивам клипа «I Want To Break Free» группы Queen, корабль «Межпланетный экспресс» из мультсериала «Футурама» и сцена из видеоигры «The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Сейчас в Lego Ideas идет новое голосование — оно продлится до осени.

© ideas.lego.com

Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре. Кроме того, из деталей конструктора собрали Bugatti, которая разгоняется до 20 км/ч, а недавно Lego и Nintendo анонсировали совместный интерактивный конструктор по мотивам серии игр Super Mario Bros.

В конце прошлого августа «Афиша Daily» поговорила с директором по маркетингу Lego Group Юлией Голдин о будущем конструктора.

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