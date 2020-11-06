Илон Маск выпустил текилу под брендом Tesla Tequila

Пока текила от Илона Маска, произведенная компанией Nosotros Tequila, доступна для покупки только в нескольких штатах США, например, в Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне. Бутылки в форме молнии объемом 750 мл можно приобрести за 250 долларов.

Основатель компании Tesla Илон Маск запустил собственный алкогольный бренд Tesla Tequila. Он выпускает, как нетрудно догадаться, текилу, которую уже можно заказать на сайте Tesla.

Первую партию Tesla Tequila раскупили почти мгновенно, несмотря на то, что один покупатель мог заказать только две бутылки. Планирует ли Маск продолжить продавать алкогольные напитки или Tesla Tequila станет краткосрочным проектом, пока неизвестно.

Идея выпустить собственную текилу пришла Илону Маску в 2018 году после первоапрельской шутки о банкротстве Tesla. Тогда бизнесмен выложил свою фотографию с подписью «Илона нашли в отключке на фоне Tesla Model 3, окруженного бутылками «Teslaquilla».

Через некоторое время Маск подал патентную заявку на бренд Teslaquila — это возмутило мексиканский совет по регулированию вопросов текилы, который настаивал на недопустимости использования бренда без получения разрешения у обладателя прав на слово «текила».

Ранее сестры Кара, Хлоя и Поппи Делевинь основали свой винный бренд Delle-Vite и начали выпускать два вида веганских просекко. К производителям алкогольных напитков также присоединился Бред Питт, представивший в сентябре розовое игристое вино Fleur de Miraval.