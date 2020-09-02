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Брэд Питт выпустит розовое шампанское Fleur de Miraval

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

Брэд Питт выпустит розовое игристое вино Fleur de Miraval, об этом актер рассказал в интервью для издания People.

Напиток создали на винодельне во французской провинции Шампань, где находится семейный замок Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли — Мираваль. Также в производстве шампанского приняли участие две французские винодельческие семьи — Перрен и Петерс. На создание Fleur de Miraval ушло пять лет.

«Для меня шампанское ассоциируется с праздником, качеством, престижем и роскошью. Но розовое шампанское по-прежнему малоизвестно. Я хотел, чтобы мы попытались создать определяющий бренд розового шампанского, сосредоточив все наши усилия только на одном цвете. Результат впечатляющий, и я очень им горжусь», — рассказал Питт.

Вино Fleur de Miraval выпущено небольшой партией, в ней всего 20 тыс. бутылок. Приобрести напиток можно будет с 15 октября 2020 года по цене примерно 390 долларов за бутылку. В составе шампанского Брэда Питта — 75% винограда сорта шардоне и 25% — пино нуар.

Ранее модель и актриса Кара Делевинь рассказала, что она с сестрами Поппи и Хлоей начала производить веганские вина под брендом Della-Vite.

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