Сестры Делевинь начали продавать веганские вина

Она поделилась на странице в соцсети рекламой бренда, в которой сестры пьют выпущенный Просекко. В подписи под постом Кара написала: «Быть Делевинь значит любить Просекко».

Сестры Кара , Хлое и Поппи Делевинь основали свой винный бренд Della-Vite. Об этом в инстаграме сообщила модель и актриса Кара Делевинь.

Первыми винами бренда стали Della-Vite Prosecco Superiore и Della-Vite Presecco Treviso, их пока можно приобрести только в Великобритании. Оба напитка созданы на 100% веганскими. Производство вин сестер Делевинь также экологичное: бренд использует местные ингредиенты, солнечную энергию и упаковывает продукцию с помощью возобновляемых материалов.

Ранее стало известно, что Кара Делевинь снимется в документальном сериале о сексуальности и гендере, который будет называться «Планета Секс».