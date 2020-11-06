Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Евросоюз расширил санкционный список против белорусских чиновников, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Евросоюза.

В список попали еще 15 человек, включая Александра Лукашенко, главу КГБ Ивана Тертеля и председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимание продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции, Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе.

Людям, попавшим под санкции, запретят поездки в ЕС и заморозят их активы на территории союза.

Первоначальный вариант списка предполагал санкции против 40 официальных лиц Беларуси. Они начали действовать 2 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда заявлял, что внесение Лукашенко в список подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией и освободить политзаключенных.

В середине октября Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о включении Лукашенко в санкционный список.