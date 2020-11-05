перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tetiana SHYSHKINA/Unsplash В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19
В Петербурге введут новые ограничения в связи с COVID-19 Вчера в 23:22
Twitter помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент Вчера в 22:55
Ученые выяснили, что древние женщины могли охотиться наравне с мужчинами Вчера в 22:44
В «Крокус Экспо» откроют временный госпиталь для пациентов с COVID-19 Вчера в 22:26
В Москве задержан акционист Павел Крисевич. Он был в образе Христа Вчера в 22:02
elcopitasbar/Instagram Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира
Петербургский бар El Copitas вновь попал в рейтинг лучших заведений мира Вчера в 21:53
Карен Шаинян взял интервью у российских квир-музыкантов Вчера в 21:30
Умер бывший участник Uriah Heep Кен Хенсли Вчера в 21:28
Кинофестиваль в Карловых Варах отменили из‑за пандемии Вчера в 21:15
В Беларуси силовики ворвались в квартиру Нины Багинской — одной из символов протеста Вчера в 21:03
AmbassadorLady/Facebook Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки
Французского бульдога выбрали мэром города в штате Кентукки Вчера в 20:55
Nestlé выпустила корм для животных из насекомых Вчера в 20:50
Обыск в офисе ФБК, новая песня Arcade Fire и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Советник Трампа по духовности произнесла странную молитву и стала мемом Вчера в 20:20
Создателям фильма «Ведьмы» пришлось извиняться перед людьми с инвалидностью Вчера в 20:03
«Ночлежка»/«ВКонтакте» «Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами
«Ночлежка» открыла в Петербурге «Неравнодуш» — бесплатную душевую со стиральными машинами Вчера в 18:48
Владимир Жириновский попросит главу Твери назвать одну из улиц города в честь Михаила Круга Вчера в 18:15
Друзья и коллеги Сафронова запустили флешмоб с требованием разрешить ему позвонить маме Вчера в 18:12
«Уехал — назад не вернешься»: Лукашенко заявил, что врачей, уехавших за границу, не пустят обратно Вчера в 17:51
Солист Tesla Boy стал героем нового выпуска «Mint Music Home» Вчера в 17:48
Отключить рекламу

Twitter помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент

Юлия Онодэра
Вчера в 22:55

Социальная сеть Twitter отметила три поста Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как «спорный контент» и скрыла их от пользователей. Прочитать публикации действующего президента США можно только после специального предупреждения платформы.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии» — такие надписи появились в ленте Трампа.

Первым скрытым сообщением стало заявление президента о том, что голоса, полученные после дня выборов 4 ноября, не будут учтены. По правилам некоторых штатов это не так — например, в Пенсильвании бюллетени, присланные по почте, примут до вечера 5 ноября, а в Техасе — до 6 ноября.

Также «вводящим в заблуждение», по мнению платформы, является твит Трампа о мошенничестве и подтасовке бюллетеней на избирательных участках. Официальной информации о каких‑либо нарушениях в ходе выборов не появлялось.

Наконец, Twitter скрыл от пользователей последнюю публикацию Трампа с призывом остановить мошенничество. «Stop the fraud!» — написал президент, и в третий раз за сутки получил отметку о спорном контенте.

В ночь с 4 на 5 ноября Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Это случилось еще до окончания подсчета голосов. Тогда же он обвинил своего соперника Джо Байдена в мошенничестве и сказал, что оспорит результаты выборов, если Байдена признают победителем.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
графика
От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Коллекция Пушкинского как история европейского рисунка
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить