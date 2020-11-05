Twitter помечает посты Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как спорный контент

Социальная сеть Twitter отметила три поста Дональда Трампа о мошенничестве на выборах как «спорный контент» и скрыла их от пользователей. Прочитать публикации действующего президента США можно только после специального предупреждения платформы.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии» — такие надписи появились в ленте Трампа.

Первым скрытым сообщением стало заявление президента о том, что голоса, полученные после дня выборов 4 ноября, не будут учтены. По правилам некоторых штатов это не так — например, в Пенсильвании бюллетени, присланные по почте, примут до вечера 5 ноября, а в Техасе — до 6 ноября.

Также «вводящим в заблуждение», по мнению платформы, является твит Трампа о мошенничестве и подтасовке бюллетеней на избирательных участках. Официальной информации о каких‑либо нарушениях в ходе выборов не появлялось.

Наконец, Twitter скрыл от пользователей последнюю публикацию Трампа с призывом остановить мошенничество. «Stop the fraud!» — написал президент, и в третий раз за сутки получил отметку о спорном контенте.

В ночь с 4 на 5 ноября Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Это случилось еще до окончания подсчета голосов. Тогда же он обвинил своего соперника Джо Байдена в мошенничестве и сказал, что оспорит результаты выборов, если Байдена признают победителем.