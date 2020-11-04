The Hill: почтовая служба США не доставила в избирательные комиссии более 300 тысяч бюллетеней

Почтовая служба США не доставила в избирательные комиссии более 300 тыс. бюллетеней. Об этом сообщило издание The Hill.

Федеральный судья столичного округа Колумбия Эммет Салливан потребовал ускорить доставку и убедиться, что все бюллетени будут получены в срок. В противном случае их не учтут при подсчетах голосов — это может оказать критическое воздействие на итоги выборов.

Только в двух штатах — Пенсильвании и Техасе — бюллетени примут после закрытия избирательных участков в день выборов (до 6 и 5 ноября соответственно). В остальных регионах, среди которых — Мичиган, Джорджия, Флорида и Аризона — опоздавшие бюллетени аннулируют.

В этом году из‑за пандемии коронавируса многие американцы предпочли проголосовать по почте. По данным U.S. Election Project, этот способ выбрали около миллиона граждан — 40% всех избирателей. Причем демократов среди них предположительно было больше, чем республиканцев — о желании проголосовать по почте заявляли 60% первых и лишь 28% вторых.