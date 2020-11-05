В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

В Москве продлили дистанционное обучение для учеников 6-11 классов еще на две недели — с 9 по 22 ноября. Об этом говорится в официальном блоге мэра города Сергея Собянина.

Меру ввели на фоне обострения ситуации с коронавирусом — увеличения заболеваемости и госпитализаций. По словам градоначальника, дистанционка позволяет стабилизировать ситуацию с COVID-19.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — заявил Собянин.

В начале октября в Москве из‑за распространения коронавируса были объявлены двухнедельные каникулы, после чего ученики с первого по пятый класс вернулись в школы, а учащихся старших классов перевели на дистанционку. По словам Собянина, с тех пор заболеваемость коронавирусной инфекцией среди старшеклассников снизилась почти вдвое.