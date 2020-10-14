В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение

В Москве учеников старших классов после двухнедельных каникул переведут на дистанционное обучение. Оно продлится с 19 октября по 1 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Учащиеся с первого по пятый класс вернутся в школы; их транспортные карты, действие которых было приостановлено на время каникул, будут разблокированы. «Почему так, а не иначе? Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — говорится на сайте мэра Москвы.

Также отмечается, что старшеклассникам легче адаптироваться к дистанционному формату обучения. К тому же, родители не могут оставить учеников младших классов один на один с платформой и уйти на работу.

«Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», — заявил Собянин.

Кроме того, в московских школах будет временно введен новый формат преподавания — тьюторство. Он должен защитить от угрозы заражения коронавирусом преподавателей старшего возраста и тех, у кого есть хронические заболевания. Для проведения уроков в школы пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, которых будут контролировать в дистанционном режиме опытные преподаватели.

С 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении московского правительства.

Ранее мы писали, что преподавателям для проведения уроков запретили пользоваться зумом, который был популярен во время дистанционного обучения весной. Теперь работа будет вестись на платформе Microsoft Teams.

Также, по словам источников в сфере образования, на дистанционное обучение могут перевести и студентов московских вузов.

В Москве и Московской области на фоне роста числа заразившихся коронавирусом вернули некоторые ограничения: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости, а на удаленный режим должны быть переведены не менее 30% сотрудников, в том числе те, кто входит в зону риска.