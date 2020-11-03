У террориста, напавшего на людей в Ницце, нашли коронавирус

Террорист, который в конце октября напал на людей в католической церкви в Ницце и убил трех человек, болен коронавирусом. Об этом пишет Le Figaro.

По данным издания, раненный при задержании гражданин Туниса Брахим Ауиссауи сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. После этого пожарным, оказавшим ему первую помощь после задержания, пришлось уйти на самоизоляцию.

29 октября 21-летний тунисец напал с ножом на посетителей римско-католической базилики Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее террактом.

В тот же день во французском Авиньоне вооруженный ножом мужчина с криком «Аллах акбар!» попытался напасть на полицейских. Его застрелили. Параллельно с этим в Саудовской Аравии неизвестный напал на охранника во французском консульстве в городе Джидда. Нападавшего задержали. Он успел ранить охранника острым предметом.