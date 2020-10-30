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Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта

Семён Гудошников
Сегодня в 9:39

На закрытии специального мероприятия Каннского кинофестиваля расстелили черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце. Гости мероприятия, которое проходило во Дворце фестивалей и конгрессов, почтили погибших минутой молчания.

Мэр Канн Давид Лиснар назвал теракты «отвратительным нападением исламистов». «Конечно, я напуган и взволнован, но террористы именно этого и хотят. Так что в первую очередь необходимо проявить сильную и холодную решимость, чтобы искоренить эту чуму», — заявил он.

По словам Лиснара, сейчас ведется борьба за цивилизацию и «мы должны защитить Францию и наши ценности». «Действия против исламского фанатизма должны быть методичными, безупречными, непреклонными и беспощадными», — добавил он.

В этом году Каннский кинофестиваль проходил в укороченном формате из‑за пандемии коронавируса — с 27 по 29 октября. На нем были показаны четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы студенческих фильмов Cinéfondation.

Жюри вручило призы Cinéfondation, а также Золотую пальмовую ветвь в категории короткометражных фильмов. Последней был удостоен египетский режиссер Самех Алаа за картину «Я боюсь забыть твое лицо» («I’m afraid to forget your face»).

В день закрытия кинофестиваля во Франции произошло сразу два нападения исламистов. В центре Ниццы 21-летний тунисский мигрант, вооруженный ножом, напал на людей в церкви Нотр-Дам. Погибли три человека. Через два часа в Авиньоне мужчина с криками «Аллах акбар!» набросился на полицейских. Правоохранители открыли огонь, от полученных ран мужчина скончался. Еще один инцидент произошел в Саудовской Аравии. Неизвестный ранил острым предметом охранника во французском консульстве в городе Джидда. Его задержали.

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