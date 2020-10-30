Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта

На закрытии специального мероприятия Каннского кинофестиваля расстелили черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце. Гости мероприятия, которое проходило во Дворце фестивалей и конгрессов, почтили погибших минутой молчания.

Мэр Канн Давид Лиснар назвал теракты «отвратительным нападением исламистов». «Конечно, я напуган и взволнован, но террористы именно этого и хотят. Так что в первую очередь необходимо проявить сильную и холодную решимость, чтобы искоренить эту чуму», — заявил он.

По словам Лиснара, сейчас ведется борьба за цивилизацию и «мы должны защитить Францию и наши ценности». «Действия против исламского фанатизма должны быть методичными, безупречными, непреклонными и беспощадными», — добавил он.