Врачи из Кургана попросили Путина прислать военных медиков для борьбы с «неконтролируемой пандемией»

Врачи из четырех больниц Кургана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой прислать в регион военных медиков для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на копию соответствующего письма.

Скан документа ранее опубликовало агентство Ura.ru. Обращение подписали медработники, «непосредственно занятые борьбой с эпидемией», а также «более 100 жителей области».

В письме говорится, что местные власти сильно занижают статистику по COVID-19 и не предпринимают необходимых мер для борьбы с инфекцией.

«Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии», — пишут врачи.

По их словам, в больницах критически не хватает мест и персонала, а на всех предприятиях происходят «крупные неконтролируемые вспышки». Стабилизировать ситуацию способны только военные медики и срочное строительство инфекционного госпиталя, уверены авторы письма.

Сотрудница одной из курганских больниц на условиях анонимности рассказала «Русской службе Би-би-си», что никто не ожидал «такой масштабной» второй волны коронавируса. По ее словам, заболели «многие опытные диспетчеры-фельдшеры», а вместо них «нагнали студентов четвертого курса» Курганского медицинского колледжа.

В администрации губернатора Курганской области не ответили на запрос издания о ситуации в регионе. При этом после выхода новости на Ura.ru в телеграм-канале местного оперштаба появился пост, в котором говорится о «действительно очень высокой» нагрузке на систему здравоохранения региона. В нем также утверждается, что курганские власти стараются «повысить эффективность работы существующих учреждений».