Путин предложил поддерживать кинотеатры в зависимости от доли российских фильмов в их расписании

Президент Владимир Путин предложил разработать систему господдержки кинотеатров, при которой объем выделяемых средств будет зависеть от доли российских фильмов, которые в них демонстрируются. Об этом пишет «Российская газета».

«По поводу поддержки предприятий кинопроката. Может быть, так же, как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, в котором прокатывают именно российские фильмы?» — предложил Путин на заседании Совета по культуре и искусству.

Так он отреагировал на выступление советника по культуре Владимира Толстого, который предупредил, что на фоне пандемии доходы кинотеатров в 2020 году сократятся на 60%, то есть на 35 млрд рублей.

По словам Толстого, рынок показа в России фактически рухнул, за исключением короткой передышки в сентябре. Он отметил, что после весеннего карантина не открылись 15% кинотеатров, а к концу года эти потери могут достигнуть 40%.

В Министерстве культуры по итогам заседания заявили, что механизм поддержки российских кинотеатров уже разрабатывается. Кроме того, отечественные релизы получат финансирование на выход в прокат от Минкульта и Фонда кино.

Российские кинотеатры приостановили работу с 23 марта в связи с распространением коронавируса. С середины июля им разрешили вновь открыться, но окончательное решение оставили за местными властями. Губернаторы открывать площадки не спешили, в результате к началу августа кинотеатры работали лишь в 27 регионах.

Пока о повторном закрытии кинотеатров речи не идет, но Роспотребнадзор уже рекомендовал ограничить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время — с 23.00 до 6.00. Кинотеатры это не затрагивает, но участники рынка опасаются, что они следующие на очереди.