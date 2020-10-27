Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей стране и рекомендовал ресторанам не работать по ночам

Роспотребнадзор обязал россиян носить защитные маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление подписала глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова.

Также в документе рекомендуется запретить работу общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время — с 23.00 до 06.00.

Кроме того, Роспотребнадзор предписал региональным властям усилить режим дезинфекции общественного транспорта, такси, а также пространств, где часто бывает многолюдно. Речь идет о торговых объектах и заведениях общепита, а также о местах проведения различных мероприятий (культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных и других).

Согласно постановлению, регионы также должны обеспечить принятие защитных мер в отношении лиц, которые находятся в группе риска. Это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и людей старше 65 лет.

При этом каждый день в течение недели ведомство рекомендует проводить не менее 150 лабораторных исследований на 100 тыс. населения.

Постановление вступает в силу в среду, 28 октября.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России на утро 27 октября зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания. Умерли от COVID-19 за все время 26 269 человек, выздоровели — свыше 1,1 млн пациентов.