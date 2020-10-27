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Политтехнолог Виталий Шкляров покинул Беларусь. Отпустить его просил лично госсекретарь США

Анастасия Цой
Сегодня в 19:14

Политтехнолог и колумнист «Афиши Daily» Виталий Шкляров покинул Беларусь. Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

24 октября Александр Лукашенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсуждал освобождение Виталия Шклярова, у которого есть американское гражданство (его жена — американка).

«Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса. <…> Виталий вернется в Минск, потому что на самом деле ничего не изменилось — Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — заявил адвокат Шклярова.

Шкляров работал в кампаниях канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента США Барака Обамы и кандидата в президенты Берни Сандерса, а также в штабе Ксении Собчак на последних выборах президента России.

Он был задержан в Беларуси по обвинению в подготовке беспорядков. По версии следствия, Шкляров консультировал команду ютьюб-блогера Сергея Тихановского, которому отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты, и пытался мобилизовать вокруг него протестный электорат. Политтехнолог, находившийся в СИЗО, отрицал свою вину.

Шкляров был одним из участников встречи Александра Лукашенко с политзаключенными. После встречи его перевели под домашний арест.

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