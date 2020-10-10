Лукашенко встретился с оппозиционерами в СИЗО. Тихановским разрешили поговорить по телефону

Александр Лукашенко встретился с белорусскими оппозиционерами в СИЗО. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Пул первого».

«Конституцию на улице не напишешь», — это слова президента членам так называемого Координационного совета и объединенного штаба. <…>

Он (Лукашенко — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — пишет провластный канал.

На встрече присутствовали бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, собиравшийся баллотироваться в президенты, его сын Эдуард Бабарико, возглавлявший предвыборный штаб отца, юрист, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров

После встречи лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила в своем телеграм-канале, что власти Беларуси позволили ей поговорить с мужем, блогером Сергеем Тихановским. Это была их первая беседа за 134 дня.

Также сегодня в Беларуси начался женский демарш, цель которого — поддержать протесты в стране. В знак солидарности на демонстрации вышли жители Норвегии, Германии, Эстонии, Великобритании и многих других стран.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, сразу после объявления предварительных результатов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, 80,1% избирателей проголосовали за президента страны Александра Лукашенко и только 10,1% — за Светлану Тихановскую. Многие жители республики с такими результатами не согласились и вышли на улицы с демонстрациями, которые длятся уже два месяца.