перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Больше половины россиян ждут ухудшения материального положения 13:41
Директор Уктусского пансионата объяснила стерилизацию пациенток. Ее якобы делали по согласию женщин 13:40
Ukrlife.tv/YouTube Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси
Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси 12:59
В Подмосковье с 21 октября запретят массовые и спортивные мероприятия, а также закроют музеи 12:34
TikTok проведет трансляцию показов Mercedes Benz Fashion Week 12:22
Гринпис рассказал о пластиковом загрязнении, выложив фигуру из мусора на берегу Финского залива 11:50
Платформа для московских школьников дала сбой в первый же день дистанционного обучения 11:22
В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев коронавируса
В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев коронавируса 10:49
Суд арестовал врача, который выдал разрешение на оружие 18-летнему стрелку в Нижегородской области 10:44
Сафронову назвали имя его предполагаемого вербовщика. Но так и не показали переписку с ним 10:31
Собянин рассказал, введут ли в Москве комендантский час из‑за коронавируса 10:01
В Перу обнаружили гигантский геоглиф кошки возрастом более 2000 лет 9:35
Власти Москвы допустили введение QR-кодов в ресторанах, магазинах и салонах красоты 9:26
Телеканал «Культура»/YouTube Умер основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум
Умер основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум 8:52
В московском транспорте снова пройдут рейды по контролю за ношением масок и перчаток 8:28
В Минске задержали десятки участников «Партизанского марша» Вчера в 18:58
В Калмыкии умирает рыба, Netflix снимает фильм о Беларуси и другие новости дня Вчера в 18:45 Дайджест
Елизавета II сократила тюремный срок убийце, который помог обезвредить террориста с помощью бивня Вчера в 18:37
Мэр Ялты Иван Имгрунт скончался от COVID-19 Вчера в 17:32
Майли Сайрус исполнила песню «Zombie» группы The Cranberries Вчера в 17:13
Отключить рекламу

Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:59

В Беларуси перевели под домашний арест политтехнолога Виталия Шклярова. Он был одним из участников встречи с Александром Лукашенко в следственном изоляторе КГБ.

«Он освобожден из СИЗО, ему изменена мера пресечения», — рассказал «Новой газете» адвокат Антон Гашинский.

Издание пишет, что Шклярова отпустили из СИЗО под личное поручительство бизнесмена и бывшего члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского. По его словам, меру пресечения изменили на домашний арест.

Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа политтехнологу предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Он отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

10 октября Шкляров выступил одним из участников встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО. Переговоры касались изменений в Конституцию.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Гипноз
Психологический триллер Валерия Тодоровского
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Авангард: Арктические волки
Джеки Чан снова в деле
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Афиша Daily
Центризбирком России
Люди
Виталий Шкляров
Александр Лукашенко
Сергей Тихановский
Антон Гашинский
Виктор Бабарико
Юрий Воскресенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить