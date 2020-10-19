Политтехнолога и колумниста «Афиши Daily» Виталия Шклярова освободили из СИЗО в Беларуси

В Беларуси перевели под домашний арест политтехнолога Виталия Шклярова. Он был одним из участников встречи с Александром Лукашенко в следственном изоляторе КГБ.

«Он освобожден из СИЗО, ему изменена мера пресечения», — рассказал «Новой газете» адвокат Антон Гашинский.

Издание пишет, что Шклярова отпустили из СИЗО под личное поручительство бизнесмена и бывшего члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского. По его словам, меру пресечения изменили на домашний арест.

Виталия Шклярова задержали 29 июля из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа политтехнологу предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Он отрицает обвинения и утверждает, что его преследуют по политическим мотивам.

10 октября Шкляров выступил одним из участников встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО. Переговоры касались изменений в Конституцию.