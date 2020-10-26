перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
NASA/Unsplash На светлой стороне Луны впервые нашли воду
На светлой стороне Луны впервые нашли воду 21:04
Большинство россиян задумываются о переезде в другой регион страны 21:04
Новый фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря 21:00
Национальная забастовка в Беларуси, фильм на Хеллоуин от Тарантино и другие новости дня 20:23 Дайджест
Netflix объявил дату выхода продолжения сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» 20:20
В Краснодарском крае массово умирают рыбы. Причиной может быть деятельность местных ферм 20:08
Суд в Петербурге запретил рекламу экскурсий по крышам 19:42
«Это сигнал тревоги»: Фонд Хабенского написал Путину о тотальной нехватке лекарств для онкобольных 19:24
Dimitri Houtteman/Unsplash Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам
Создатели российской вакцины от коронавируса раскрыли статистику по побочным эффектам 18:50
Вышел русскоязычный трейлер фильма «Вечный свет» Гаспара Ноэ. В главной роли — Шарлотта Генсбур 18:45
Основатель группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок поддержал забастовку в Беларуси 18:23
Врачи из Кургана попросили Путина прислать военных медиков для борьбы с «неконтролируемой пандемией» 18:20
В Дагестане госпитализированы пять человек с подозрением на сибирскую язву 18:07
Universal Pictures/YouTube Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами
Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами 18:00
Квентин Тарантино посоветовал фильм на Хеллоуин 17:56
В Москве судья за день рассмотрела 268 жалоб на штрафы за нарушение карантина 17:27
Хаски, Монеточка и Mutabor: кого номинировали на Jager Music Awards в 2020 году 17:09
«Союзмультфильм» создаст мультсериал об экологии 17:04
Phinehas Adams/Unsplash Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков
Врач: COVID-19 снижает когнитивные функции у детей и нарушает сперматогенез у мальчиков 16:52
Депутаты от «Единой России» разработали законопроект о химической кастрации педофилов 16:21
Отключить рекламу

Новый фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:00

Новый короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

Главную роль в картине исполнила обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон. Она сыграла женщину, ожидающую возвращения бывшего возлюбленного, — ранее героиню уже воплощали на экране Софи Лорен, Ингрид Бергман, Лив Ульман и Симона Синьоре.

Лента поставлена по пьесе Жана Кокто. Журнал Variety назвал экранизацию Альмодовара «взрывом концентрированной безумной страсти». Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале.

«Афиша Daily» писала подробнее о картине, рецензию кинокритика Егора Беликова можно прочитать здесь, а посмотреть трейлер фильма — здесь.

Летом стало известно, что Педро Альмодовар вновь поработает вместе с испанской актрисой Пенелопой Крус: они снимут фильм, посвященный материнству. Сценарий картины уже готов.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
комедия
Глубже!
Александр Паль снимает порно с Любовью Аксеновой
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
«Маятник Фуко»: Markul, Morgenshtern, «Пошлая Молли», Obladaet
Возможно, главный российский рэп-фестиваль
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
ужасы
Сияние
Триллер Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Софи Лорен
Ингрид Бергман
Жан Кокто
Егор Беликов
Пенелопа Крус
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить