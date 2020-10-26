Новый фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря

Главную роль в картине исполнила обладательница премии «Оскар» Тильда Суинтон. Она сыграла женщину, ожидающую возвращения бывшего возлюбленного, — ранее героиню уже воплощали на экране Софи Лорен , Ингрид Бергман , Лив Ульман и Симона Синьоре.

Новый короткометражный фильм Педро Альмодовара «Человеческий голос» выйдет в российский прокат 3 декабря. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе кинокомпании «Вольга».

Лента поставлена по пьесе Жана Кокто. Журнал Variety назвал экранизацию Альмодовара «взрывом концентрированной безумной страсти». Впервые фильм был показан на Венецианском кинофестивале.

«Афиша Daily» писала подробнее о картине, рецензию кинокритика Егора Беликова можно прочитать здесь, а посмотреть трейлер фильма — здесь.

Летом стало известно, что Педро Альмодовар вновь поработает вместе с испанской актрисой Пенелопой Крус: они снимут фильм, посвященный материнству. Сценарий картины уже готов.