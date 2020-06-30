Педро Альмодовар и Пенелопа Крус вновь поработают вместе. Режиссер снимет фильм про материнство

Режиссер Педро Альмодовар работает над новым фильмом «Madres paralelas». Как пишет Variety, одну из главных ролей в нем сыграет постоянная и любимая актриса Альмодовара Пенелопа Крус.

Картина будет посвящена одной из самых важных тем в творчестве режиссера — материнству. Она расскажет о двух женщинах, которые рожают в один день. Параллельно будут показаны их жизни в течение первых двух лет материнства.

Альмодовар закончил работу над сценарием во время пандемии коронавируса. Фильм, как и предыдущие, будет снят в Испании на испанском языке. Его производством займется компания El Deseo, которой руководит брат режиссера. Более подробной информации, например, о том, когда фильм выйдет, пока нет.

Также Альмодовар работает над короткометражным фильмом по пьесе Жана Кокто «Человеческий голос». Главную роль в нем сыграет Тильда Суинтон. Это будет первый англоязычный проект режиссера.