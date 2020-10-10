Вышел трейлер короткометражного фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон

Вышел трейлер короткометражного фильма режиссера Педро Альмодовара «Человеческий голос». Главную и единственную роль в фильме сыграла Тильда Суинтон.
«Человеческий голос» — это экранизация монопьесы Жана Кокто. Картина расскажет о женщине, которая говорит по телефону со своим любовником, решившим бросить ее и жениться на другой.
Это первая англоязычная картина Педро Альмодовара. Ее премьера прошла в сентябре на Венецианском кинофестивале, в кинотеатрах фильм должен появится 7 ноября. Выйдет ли он в российский прокат, пока не известно. Прочитать рецензию «Афиши Daily» можно здесь.
Недавно стало известно, что Педро Альмодовар и одна из его постоянных актрис Пенелопа Крус вновь поработают вместе. Режиссер снимет фильм о материнстве.