Вышел трейлер короткометражного фильма Педро Альмодовара «Человеческий голос» с Тильдой Суинтон

«Человеческий голос» — это экранизация монопьесы Жана Кокто . Картина расскажет о женщине, которая говорит по телефону со своим любовником, решившим бросить ее и жениться на другой.

Это первая англоязычная картина Педро Альмодовара. Ее премьера прошла в сентябре на Венецианском кинофестивале, в кинотеатрах фильм должен появится 7 ноября. Выйдет ли он в российский прокат, пока не известно. Прочитать рецензию «Афиши Daily» можно здесь.

Недавно стало известно, что Педро Альмодовар и одна из его постоянных актрис Пенелопа Крус вновь поработают вместе. Режиссер снимет фильм о материнстве.