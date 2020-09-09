«Иноекино» покажет в октябре «Сияние» Кубрика и «Восемь с половиной» Феллини

«Иноекино» выпустит в прокат «Сияние» Стэнли Кубрика и «Восемь с половиной» Федерико Феллини.

Компания покажет расширенную 144-минутную версию культового фильма Кубрика — «US Version в новом 4К-ремастеринге оригинального 35-мм негатива».

Как уточнили представители сети, именно реставрацию «Сияния» представил в секции классики на Каннском кинофестивале в 2019 году Альфонсо Куарон. Фильм выйдет в прокат 29 октября в честь 40-летнего юбилея «Сияния».

Все сеансы «Сияния» пройдут на английском языке с русскими субтитрами. Список городов, в которых покажут картину, объявят ближе к показу.

В этот же день «Иноекино» устроит показ картины «Восемь с половиной». Он тоже приурочен к юбилею — в этот день исполнится сто лет со дня рождения Феллини.