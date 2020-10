Майли Сайрус работает над альбомом каверов группы Metallica

Американская певица Майли Сайрус работает над альбомом каверов на песни метал-группы Metallica. Об этом она рассказала Interview Magazine.

Артистка сообщила, что вернулась в звукозаписывающую студию после выхода сингла «Midnight Sky» и планирует выпустить целую кавер-пластинку. Когда она выйдет, Сайрус не сказала.

Ранее певица выступала с песней Metallica «Nothing Else Matters» на фестивале «Гластонбери» в 2019 году. Во время локдауна Сайрус выпустила несколько каверов на треки известных рок-групп: The Cranberries, Blondie, The Cure — послушать некоторые из них можно здесь.

Кроме того, Майли Сайрус перепела песню Билли Айлиш «My Future» в эфире шоу «Live Lounge» на BBC Radio 1. Собственный новый альбом Сайрус должен выйти в ноябре.