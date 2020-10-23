Ливанская художница создала статую из обломков, оставшихся после взрыва в Бейруте

На часах, расположенных в основании фигуры, отмечено время 18.08 — именно в этот момент в августе произошла катастрофа. Для создания монумента Назер попросила в инстаграме помочь ей собрать «важные предметы», повреждённые в результате взрыва.

Художница Хаят Назер из Ливана создала статую женщины из стекла, обломков и предметов домашнего обихода, оставшихся после после взрыва в Бейруте. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Скульптура будет напоминать будущим поколениям, через что прошёл Бейрут и его жители. Потому что мы не хотим забывать и не прощаем!» — написала автор работы.

Художница-самоучка закончила Американский университет в Бейруте, сообщает Gulf Today. Она работает в неправительственной организации, помогающей беженцам и тем, кто оказался в затруднительном положении. Ранее она уже делала и другие работы с политическим подтекстом, среди которых «Феникс» и «Сердце революции».

Мощный взрыв произошел в морском порту Бейрута 4 августа. Ему предшествовал еще один взрыв меньшей мощности, который сначала приняли за пожар. На портовом складе взорвалась аммиачная селитра, используемая как активный компонент взрывчатых веществ. Посмотреть, как выглядит Бейрут после трагедии, можно в фотоподборке «Афиши Daily».