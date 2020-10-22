Paramount+ переснимет кинохит 1980-х «Танец-вспышка»

Стриминговый сервис CBS All Access, который скоро переименуют в Paramount+, снимет ремейк кинохита 1983 года — музыкальной драмы Эдриана Лайна «Танец-вспышка». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Над проектом будет работать продюсер оригинального фильма Линда Обст, а также создатель «Секса в другом городе», «Настоящей крови» и «Как избежать наказания за убийство» Анджела Робинсон. Сценарий сериала напишет Трейси Макмиллан, автор «Беглецов», «Образцовых бунтарок» и «Безумцев».

Шоу расскажет о молодой темнокожей танцовщице, мечтающей стать профессиональной балериной, но пока зарабатывающей на жизнь в стрип-клубе. По словам THR, девушка «попытается найти свое место в мире, сталкиваясь с романтикой, деньгами, искусством, дружбой и необходимостью любить себя». Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

В декабре CBS All Access выпустит мини-сериал «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Посмотреть трейлер нового шоу, в котором снялись Александер Скарсгорд, Хизер Грэм, Эмбер Херд и Вупи Голдберг, можно здесь.