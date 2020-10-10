В сети появился трейлер новой экранизации «Противостояния» Стивена Кинга

Основанный на бестселлере триллер из девяти серий снял режиссер «Новых мутантов» и мелодрамы «Виноваты звезды» Джош Бун . В шоу снялись Александр Скарсгард, Хизер Грэм, Нат Вулф, Джеймс Марсден, Эмбер Херд, Вупи Голдберг и другие актеры.

Действие сериала начинается на секретной базе, где происходит утечка смертельного вируса — он мгновенно распространяется по миру, убивая большинство людей на планете. Немногие выжившие объединяются в группы: одни пытаются восстановить прежнее общество, другие примыкают к таинственному Человеку в черном, стремящемуся к мировому господству.

Помимо Буна, над шоу работали режиссеры Крис Фишер и Винченцо Натали, а также сценаристы Бенжамин Кэвелл, Джилл Килл, Оуэн Кинг и Кнейт Гуолтни. Кроме того, финал истории написал сам Стивен Кинг. Премьера «Противостояния» назначена на 17 декабря, в этот день выйдет первая серия. Посмотреть ее можно будет на стриминговом сервисе CBS All Access.

В начале августа Стивен Кинг анонсировал выход нового романа «Позже». Он будет посвящен мальчику с паранормальными способностями, вовлеченному в криминальную историю.