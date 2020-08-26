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Стриминговый сервис CBS All Access выпустит мини-сериал «Противостояние» по роману Стивена Кинга

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:07

Стриминговый сервис CBS All Access выпустит мини-сериал «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Премьера шоу намечена на 17 декабря, сообщает Variety.

Шоу будет основано на одноименном романе 1978 года, рассказывающем о пандемии, убившей большую часть населения Земли. Впрочем, финал истории будет отличаться от книжного — Стивен Кинг сам написал альтернативную концовку.

Действие сериала развернется в США. По сюжету, выжившие после эпидемии люди разделятся на два лагеря, возглавляемых лидерами со сверхъестественными способностями — престарелой матушкой Абагейл и «темным человеком» по имени Рэндалл Флэгг.

В сериале будет девять серий, их будут выпускать еженедельно. Поставит шоу режиссер Джон Буш, известный по фильмам «Виноваты звезды» и «Новые мутанты». Сценарий напишет Бенджамин Кавелл. В «Противостоянии» снимутся Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Джеймс Марсден и Эмбер Херд.

В начале августа Стивен Кинг анонсировал выход нового романа «Позже». Он будет посвящен мальчику с паранормальными способностями, вовлеченному в криминальную историю.

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