Стриминговый сервис CBS All Access выпустит мини-сериал «Противостояние» по роману Стивена Кинга. Премьера шоу намечена на 17 декабря, сообщает Variety.

Шоу будет основано на одноименном романе 1978 года, рассказывающем о пандемии, убившей большую часть населения Земли. Впрочем, финал истории будет отличаться от книжного — Стивен Кинг сам написал альтернативную концовку.

Действие сериала развернется в США. По сюжету, выжившие после эпидемии люди разделятся на два лагеря, возглавляемых лидерами со сверхъестественными способностями — престарелой матушкой Абагейл и «темным человеком» по имени Рэндалл Флэгг.