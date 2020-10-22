Facebook позволит писать посты только для соседей по дому или району

Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию под названием «Neighborhoods» («Соседи»), которая позволит пользователям писать посты только для соседей по дому или району. Об этом сообщил The Verge.
Соцсеть откроет возможность создавать специальные профили, основанные на геолокации — Facebook будет показывать посты в зависимости от нахождения пользователя. Нововведение пока появится только в Калгари в Канаде. Если эксперимент признают успешным, географию «Соседей» расширят.
«Нашу социальную сеть все чаще используют для жизни местных сообществ. Чтобы нашим пользователям было легче — мы представим новую функцию Neighborhoods, выделенное пространство внутри Facebook для людей, чтобы они могли общаться со своими соседями», — рассказали в Facebook.
Летом Facebook запустил новую функцию, которая позволяет архивировать старые публикации и скрывать их от посторонних глаз. А в октябре запретил рекламу, побуждающую отказываться от вакцинации.