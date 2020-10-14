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Facebook запретил рекламу, побуждающую не вакцинироваться

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:43

Социальная сеть Facebook запретила размещать рекламу, побуждающую отказываться от вакцинации. Об этом компания рассказала в своем блоге.

Тем не менее, соцсеть не убережет пользователей от всей информации об антипрививочном движении. «Реклама, которая выступает за или против законодательства или государственной политики в отношении вакцин, включая вакцину от COVID-19 — по-прежнему разрешена», — говорится в блоге Facebook.

Публикации с информацией о вакцинации могут появиться на Facebook только после авторизации. Их будут сопровождать меткой «оплачено», чтобы пользователи могли знать, кто именно разрабатывает рекламную кампанию.

Кроме того, пользователи смогут продолжать размещать на своих страницах бесплатный контент, касающийся вакцин — с такими публикациями администраторы соцсети бороться не будут. Аналогичного подхода к контенту о вакцинации придерживается и Instagram.

«Мы аплодируем Facebook за то, что он наконец предпринял это действие. Далее мы надеемся увидеть более эффективные средства выявления и пресечения распространения дезинформации», — прокомментировал новые правила соцсети исполнительный директор некоммерческой медицинской группы The Oublic Good Projects.

Facebook также обещал продвигать глобальные организации здравоохранения, например, ВОЗ и ЮНИСЕФ. Кроме того, платформа поможет пользователям получить информацию о том, где и как сделать прививку от гриппа.

Ранее на этой неделе Facebook начал блокировать контент с отрицанием Холокоста. Алгоритмы соцсети будут направлять пользователей к источникам с достоверными историческими сведениями.

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