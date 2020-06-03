Facebook позволил пользователям скрывать посты от посторонних глаз

Facebook запустил новую функцию, которая позволяет архивировать или удалять старые публикации. Пока она доступна только в мобильном приложении Facebook, позже ее собираются добавить и на сайте, говорится в блоге компании.

Если пользователь хочет оставить публикацию, но при этом скрыть ее от других, он может отправить ее в архив. «Например, вы можете отправить в архив пост, сделанный вами в старшей школе, который все еще кажется вам забавным, но вы бы не хотели, чтобы кто‑нибудь увидел его в Facebook», — пояснили в компании.