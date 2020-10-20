Политтехнолога Виталия Шклярова отпустили в Беларуси из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде

Следственный комитет Беларуси сменил меру пресечения политтехнологу и колумнисту «Афиши Daily» Виталию Шклярову — его перевели из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Антона Гашинского.

«Вчера, когда у меня была встреча с Виталием, мы написали ходатайство о том, чтобы его отпустили к маме, чтобы он мог ухаживать за мамой и помогать ей в лечении, потому что мама тяжело больна. И вот вчера вечером ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде, и он находится сейчас с мамой», — сказал адвокат.

Накануне Шклярова отпустили из СИЗО под домашний арест. Это произошло под личным поручительством бизнесмена и бывшего члена инициативной группы Виктора Бабарико Юрия Воскресенского.

Виталия Шклярова задержали 29 июля, предположительно, из‑за связей с белорусским ютьюб-блогером Сергеем Тихановским, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента. По версии следствия, Шкляров консультировал команду Тихановского и пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат.

В начале августа политтехнологу предъявили обвинение по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Он обвинения отрицает, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам.

10 октября Шкляров выступил одним из участников встречи оппозиции с Александром Лукашенко в изоляторе КГБ. После встречи из СИЗО освободили еще двух ее участников — директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича и члена инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского.