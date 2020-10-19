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Власти Таиланда заблокируют Telegram на фоне протестов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

Правительство Таиланда обратилось к интернет-провайдерам с просьбой заблокировать Telegram, который используют оппозиционеры во время протестов. Об этом сообщает Би-би-си.

О планах блокировки мессенджера стало известно из утекшего конфиденциального документа. Власти хотят ограничить к нему доступ, потому что Таиланде приложением пользуются активисты для быстрой организации демонстраций. В первую очередь правительство намерено помешать группе Free Youth в телеграме, сыгравшей ключевую роль в проведении протестов.

Полиция также пригрозила закрыть четыре новостных издания, которые нарушили указ о прекращении протестов и продолжили освещать события, связанные с оппозиционным движением.

Последние несколько месяцев выступающие за демократию активисты проводят уличные демонстрации. Они требуют отставки премьер-министра Праюта Чан-Очи и пересмотреть роль монархии, которая была в течение долгого времени неприкасаемой формой правления в стране.

В России Telegram был заблокирован с 16 апреля 2018 года из‑за того, что месенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

В этом году Роскомнадзор прекратил попытки заблокировать мессенджер Telegram на территории России. Незадолго до этого основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, не нарушая право пользователей на тайну личной переписки.

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